Франция перестраивает экономику страны на военные рельсы, - Politico

08:00 05.04.2026 Вс
Решение принято на фоне переоценки оборонной стратегии из-за войны России против Украины
aimg Анастасия Никончук
Фото: ракеты (фотограф Mate Airman)

Министерство обороны Франции объявило о пересмотре военного планирования до 2030 года с акцентом на наращивание запасов авиабомб и дронов, учитывая опыт современной войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico.

Читайте также: Франция, РФ и Китай сорвали решение в Совбезе ООН по войне против Ирана, - NYT

Франция увеличивает запасы вооружений

Париж намерен существенно расширить арсенал высокоточного оружия в ближайшие годы.

Согласно обновленному проекту закона о военном планировании, Франция планирует увеличить запасы авиабомб AASM HAMMER на 240%, а дронов-камикадзе — на 400%.

На закупку боеприпасов, ракет и других средств поражения дополнительно предусмотрено 8,5 млрд евро.

Уроки войны и новая стратегия

Решение связано с пересмотром подходов к обороне на фоне войны России против Украины.

В Минобороны Франции отмечают, что конфликт продемонстрировал стремительное расходование ракет, высокоточных боеприпасов и беспилотников в условиях интенсивных боевых действий.

Военное ведомство адаптирует армию к сценарию "высокоинтенсивной войны" и постепенно переходит к модели "военной экономики", где ключевым становится скорость производства вооружений.

Ставка на проверенное оружие

Особое внимание уделяется системам, уже доказавшим эффективность на поле боя.

Украинская авиация активно применяет управляемые бомбы AASM HAMMER для ударов по позициям противника, а дроны стали одним из ключевых инструментов современной войны.

Во французском оборонном ведомстве подчеркивают, что массовое использование беспилотников стало одним из главных уроков конфликта.

Рост бюджета и новые разработки

Документ также предусматривает поэтапное увеличение оборонных расходов: до 63,3 млрд евро в 2027 году и до 76,3 млрд евро к 2030 году.

Кроме того, Франция планирует начать исследования по замене танков Leclerc, поскольку совместный проект с Германией ожидается лишь в 2040-х годах.

Напоминаем, что аналитики сообщают о снижении запасов ракет MICA во Франции, которые используются истребителями Rafale для перехвата иранских дронов, что может сказаться на способности противостоять таким угрозам, в том числе в Украине.

Отметим, что Франция и Филиппины заключили соглашение, упрощающее взаимные военные визиты, на фоне поиска Манилой партнеров из-за территориальных претензий Китая в Южно-Китайском море.

Россия атаковала Украину почти сотней дронов, есть "прилеты": детали ночного обстрела
