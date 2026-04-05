Франция перестраивает экономику страны на военные рельсы, - Politico

Министерство обороны Франции объявило о пересмотре военного планирования до 2030 года с акцентом на наращивание запасов авиабомб и дронов, учитывая опыт современной войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Politico.

Франция увеличивает запасы вооружений

Париж намерен существенно расширить арсенал высокоточного оружия в ближайшие годы.

Согласно обновленному проекту закона о военном планировании, Франция планирует увеличить запасы авиабомб AASM HAMMER на 240%, а дронов-камикадзе — на 400%.

На закупку боеприпасов, ракет и других средств поражения дополнительно предусмотрено 8,5 млрд евро.

Уроки войны и новая стратегия

Решение связано с пересмотром подходов к обороне на фоне войны России против Украины.

В Минобороны Франции отмечают, что конфликт продемонстрировал стремительное расходование ракет, высокоточных боеприпасов и беспилотников в условиях интенсивных боевых действий.

Военное ведомство адаптирует армию к сценарию "высокоинтенсивной войны" и постепенно переходит к модели "военной экономики", где ключевым становится скорость производства вооружений.

Ставка на проверенное оружие

Особое внимание уделяется системам, уже доказавшим эффективность на поле боя.

Украинская авиация активно применяет управляемые бомбы AASM HAMMER для ударов по позициям противника, а дроны стали одним из ключевых инструментов современной войны.

Во французском оборонном ведомстве подчеркивают, что массовое использование беспилотников стало одним из главных уроков конфликта.

Рост бюджета и новые разработки

Документ также предусматривает поэтапное увеличение оборонных расходов: до 63,3 млрд евро в 2027 году и до 76,3 млрд евро к 2030 году.

Кроме того, Франция планирует начать исследования по замене танков Leclerc, поскольку совместный проект с Германией ожидается лишь в 2040-х годах.