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"Франция горит!": Трамп отреагировал на масштабные протесты в республике

16:03 18.10.2026 Вс
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Власти Франции должны закрыть границы и взять ситуацию в стране под собственный контроль.

С таким призывом выступил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост Truth Social.

Глава Белого дома отреагировал на массовые протесты, которые охватили разные французские города.

По его убеждению, одна из главных причин новой волны хаоса в стране являются мигранты.

Трамп также стал утверждать, что именно они уничтожили республику и ее величие.

"Франция горит! Миграция людей из совсем другого мира, людей с ненавистью в сердцах, разрушила когда-то большую страну. Закройте границы и возьмите ситуацию под контроль, пока не стало слишком поздно!", - сказано в новом заявлении главы Белого дома.

К слову, ранее президент США комментировал начало протестов во Франции. По его словам, они были связаны с неконтролируемой массовой миграцией и исламом.

Протесты во Франции

Уже несколько недель подряд в республике продолжаются массовые протесты, которые начались со школ в пригороде Парижа.

Все началось с лицея Сент-Экзюпери - именно там 17 сентября учителя объявили забастовку, требуя решить проблему нехватки педагогов.

Ученики поддержали требования учителей, однако уже на следующее утро протест приобрел более радикальный характер - возле лицея начали сооружать баррикады.

Впоследствии к ним присоединились студенты, профсоюзы и поклонники "желтых жилетов", которые выступали также против роста цен.

17 октября во Франции прошли массовые акции протеста против роста стоимости жизни, которые собрали не менее 550 тысяч участников.

Во время демонстраций в нескольких городах начались беспорядки и погромы. В частности, в Лиможе огонь уничтожил здание мэрии XIX века, а правоохранители задержали около 400 человек.

Еще больше о протестах во Франции можно узнать в материале РБК-Украина "Города в огне, тысячи задержанных и миллионные убытки: что произошло во Франции и какая причина протестов".

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Дональд ТрампСоединенные Штаты АмерикиФранция