"Франция горит!": Трамп отреагировал на масштабные протесты в республике

Глава Белого дома отреагировал на массовые протесты, которые охватили разные французские города.

По его убеждению, одна из главных причин новой волны хаоса в стране являются мигранты.

Трамп также стал утверждать, что именно они уничтожили республику и ее величие.

"Франция горит! Миграция людей из совсем другого мира, людей с ненавистью в сердцах, разрушила когда-то большую страну. Закройте границы и возьмите ситуацию под контроль, пока не стало слишком поздно!", - сказано в новом заявлении главы Белого дома.

К слову, ранее президент США комментировал начало протестов во Франции. По его словам, они были связаны с неконтролируемой массовой миграцией и исламом.