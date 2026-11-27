Многоцелевая атомная подлодка De Grasse, оснащенная крылатыми ракетами, официально вошла в состав Военно-морских сил Франции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Франции.
Этому предшествовал длительный этап морских испытаний, начавшийся еще в феврале. В ходе тестирования экипаж проверил технические возможности субмарины, ее выносливость и функционирование бортовых систем в разных климатических условиях - от холодных полярных вод до теплых морских районов.
De Grasse является четвертой из шести атомных подлодок класса Suffren, создание которых происходит в рамках французской программы Barracuda. Проект стартовал в 2006 году и предусматривает постепенное обновление подводного флота Франции.
Производство De Grasse компания Naval Group начала в 2014 году на судостроительном предприятии в Шербуре. Спуск подлодки на воду состоялся в мае 2025 года. В настоящее время продолжается строительство двух последних подлодок проекта - Rubis и Casabianca.
Атомные подлодки класса Suffren имеют надводное водоизмещение 4 700 тонн, подводное водоизмещение в 5 300 тонн и подводную скорость более 25 узлов. Энергетическая установка - это водо-водяной ядерный реактор мощностью 150 МВт.
Арсенал De Grasse включает четыре торпедных аппарата калибра 533 мм с общим боезапасом до 20 единиц вооружения. В частности, субмарина может использовать тяжелые торпеды F21, противокорабельные ракеты Exocet SM39, а также крылатые ракеты SCALP Naval, авиационная версия которой находится на вооружении Украины.
SCALP Naval имеет цилиндрический корпус, адаптированный для пусков с торпедных аппаратов подводных лодок и вертикальной пусковой установки надводных кораблей. Морской вариант оснащен твердотопливным ускорителем.
Напомним, в начале января президент Франции Эммануэль Макрон сообщил парламенту о планах разместить в Украине 6 тысяч французских военных после заключения мирного соглашения. По его словам, они будут работать вдали от фронта и будут заниматься подготовкой украинских подразделений.
Недавно RFI сообщила, что французские военные уже находятся в Украине в рамках миссии "Воля". 17 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что это уже "нельзя считать обычной поддержкой Киева, а речь идет о прямом участии в войне".
На следующий день глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж не является соучастником войны. По его словам, в Украине находятся всего несколько инструкторов и специалистов по обслуживанию техники.