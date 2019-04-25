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Франція засудила рішення про видачу російських паспортів в ОРДЛО


Посол Франції підкреслила, що такий крок не сприяє врегулюванню ситуації на Донбасі

Франція не підтримує Кремль в його рішенні видавати російські паспорти для жителів українських тимчасово окупованих окремий районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла Франції в Україні Ізабель Дюмон.

Зокрема, Дюмон зазначила, що видача російських паспортів жителям Донецька й Луганська суперечить мінським угодами.

"Ми засуджуємо рішення Росії полегшити надання російського громадянства жителям Донецька і Луганська. Це рішення суперечить Мінським угодами і не сприяє зусиллям з врегулювання конфлікту", - написала вона в Twitter.

Нагадаємо, 24 квітня 2019 стало відомо, що в Росії спростили процедуру надання російського громадянства жителям так званих "Донецької і Луганської народних республік". Президент РФ Володимир Путін підписав поправки до закону "Про громадянство Російської Федерації". Зміни вступили в силу в кінці березня 2019 року.

Незабаром спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер заявив, що таке рішення Росії порушує Мінські домовленості.

А секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що такий крок Путіна є свідомою ескалацією агресії проти України. На думку Турчинова, Кремль створює правові умови для офіційного застосування збройних сил РФ проти України.

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