ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Франція схвалила заявку батька прем'єра Британії на отримання громадянства

Автор: Юлія Струк

Франція надала громадянство батьку прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона Стенлі. Він попросив його після виходу Британії з Європейського союзу.

Популярні новини

Про це повідомляють видання Bloomberg і Голос Америки.

Варто відзначити, що Джонсон-старший в минулому представляв у парламенті Консервативну партію. Під час референдуму щодо Brexit Стенлі Джонсон голосував проти.

Він вважає, що французьке громадянство дозволить йому зберігати зв'язки з Європою.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року Великобританія завершила процес виходу з ЄС. Він почався у кінці січня 2020 року.

30 грудня Палата громад парламенту Великобританії схвалила торговельну угоду з Європейським союзом.

Як писало РБК-Україна, 24 грудня Британія і ЄС досягли згоди щодо торговельної угоди по Brexit. Сторони домовилися зберегти безвізовий режим і не вводити квоти і тарифи в торговельній сфері.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ФранціягражданствоБорис Джонсон