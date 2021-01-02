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Франція схвалила заявку батька прем'єра Британії на отримання громадянства

Франція, Субота 02 січня 2021 12:19
Франція схвалила заявку батька прем'єра Британії на отримання громадянства
Фото: Стенлі Джонсон (flickr.com)
Автор: Юлія Струк

Франція надала громадянство батьку прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона Стенлі. Він попросив його після виходу Британії з Європейського союзу.

Про це повідомляють видання Bloomberg і Голос Америки.

Варто відзначити, що Джонсон-старший в минулому представляв у парламенті Консервативну партію. Під час референдуму щодо Brexit Стенлі Джонсон голосував проти.

Він вважає, що французьке громадянство дозволить йому зберігати зв'язки з Європою.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року Великобританія завершила процес виходу з ЄС. Він почався у кінці січня 2020 року.

30 грудня Палата громад парламенту Великобританії схвалила торговельну угоду з Європейським союзом.

Як писало РБК-Україна, 24 грудня Британія і ЄС досягли згоди щодо торговельної угоди по Brexit. Сторони домовилися зберегти безвізовий режим і не вводити квоти і тарифи в торговельній сфері.

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