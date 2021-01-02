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Франция одобрила заявку отца премьера Британии на получение гражданства

Франция, Суббота 02 января 2021 12:19
Франция одобрила заявку отца премьера Британии на получение гражданства
Фото: Стэнли Джонсон (flickr.com)
Автор: Юлия Струк

Франция предоставила гражданство отцу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Стэнли. Он попросил его после выхода Британии из Европейского союза.

Об этом сообщают издания Bloomberg и Голос Америки.

Стоит отметить, что Джонсон-старший в прошлом представлял в парламенте Консервативную партию. Во время референдума касательно Brexit Стэнли Джонсон голосовал против.

Он считает, что французское гражданство позволит ему сохранять связи с Европой.

Напомним, с 1 января 2021 года Великобритания завершила процесс выхода из ЕС. Он начался в конце января 2020 года.

30 декабря Палата общин парламента Великобритании одобрила торговое соглашение с Европейским союзом.

Как писало РБК-Украина, 24 декабря Британия и ЕС достигли согласия относительно торгового соглашения по Brexit. Стороны договорились сохранить безвизовый режим и не вводить квоты и тарифы в торговой сфере.

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