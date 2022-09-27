Франция направит крупнейшую партию гуманитарки в Украину

Из Марселя (Франция) уже завтра должен отправиться корабль с более тонны гуманитарного груза для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МИД Франции Катрин Колонны.
"Это самая крупная по масштабу гуманитарная операция, где мы собрали для помощи Украине более тонны гуманитарного груза", - сказала она.
Колона заявила, что завтра вечером она будет в Марселе на отправке этого корабля.
Напомним, сегодня глава МИД Франции прибыла с визитом в Киев.
Также президент Владимир Зеленский встретился с главой МИД Франции Катрин Колонной.
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