Франция направит крупнейшую партию гуманитарки в Украину

Из Марселя (Франция) уже завтра должен отправиться корабль с более тонны гуманитарного груза для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МИД Франции Катрин Колонны.

"Это самая крупная по масштабу гуманитарная операция, где мы собрали для помощи Украине более тонны гуманитарного груза", - сказала она.

Колона заявила, что завтра вечером она будет в Марселе на отправке этого корабля.