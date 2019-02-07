Франція має намір виступити проти Німеччини в питанні про "Північний потік-2"

Про такий намір Франції повідомила газета Suddeutsche Zeitung, посилаючись на неназвані джерела у французькому уряді

Франция намерена выступить против Германии в вопросе о судьбе российского газового проекта "Северный поток-2". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Неназванные источники во французском правительстве сообщил газете Suddeutsche Zeitung, что Франция не хочет усиливать зависимость от России.

"Мы не хотим усиливать зависимость от России и одновременно с этим причинить ущерб таким странам ЕС, как Польша и Словакия", - пояснил собеседник издания.

По его словам, газопровод уже привел к многочисленным стратегическим проблемам между Евросоюзом и Москвой. В то же время газета подчеркивает, что ни в Париже, ни в Брюсселе пока не подтвердили подобных намерений Франции.

Отметим, что речь идет о намеченном на 8 февраля голосовании государств Европейского союза об изменении правил обеспечения конкуренции и прав потребителей на газовом рынке Европы (Третьего энергопакета).

Согласно этим коррективам, к газопроводам из третьих стран должны применяться правила внутреннего рынка, прежде всего - запрет поставлять газ и одновременно быть оператором газопровода. Если изменения примут, это серьезно осложнит реализацию "Северного потока-2", в котором роли поставщика и оператора отводятся российскому концерну "Газпром".

Напомним, ранее польские евродепутаты высказались против "Северного потока-2". В частности, они убеждены, что проект газопровода "Северный поток-2" является невыгодным для Польши и служит на интересы России ослабить Европейский союз.

Добавим, что компания Nord Stream 2 AG - оператор проекта строительства российского газопровода "Северный поток-2" - не видит угрозы проекту в газовой директиве Европейского союза.