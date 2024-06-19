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Франция хочет подготовить 26 пилотов ВСУ за два года, - Le Monde

Фото: во Франции планируют подготовить для полетов на F-16 десятки украинских пилотов (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Французские Воздушно-космические силы обязались за два года подготовить 26 украинских военных пилотов для полетов на западных истребителях F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Le Monde.

Отмечается, что тренировка пилотов ВСУ продолжается на авиабазе на юго-западе Франции, название которой не разглашается из соображений безопасности.

"В середине июня Воздушно-космические силы впервые с начала войны в Украине открыли двери для этих учений, которые официально начались в марте", - пишет французская пресса.

Также Le Monde сообщает что к тренировкам присоединились десять украинских новобранцев в возрасте от 21 до 23 лет. Пилоты на авиабазе, среди прочего, должны завершить курс на симуляторах, прежде чем быть готовыми взлететь на двухместном самолете вместе с инструктором.

По данным французских СМИ, курс обучения на истребителях Alphajets составляет 80 часов полетов. Кроме того, еще на тренировку на тренажере дается 50 часов.

В общей сложности эта программа для ускорения тренировок была сокращена в три раза - такой интенсивный курс продлится 6 месяцев.

Самолеты F-16 для Украины

Напомним, что прошлом году некоторые страны-члены НАТО решили передать Украине истребители F-16, а также подготовить украинских пилотов для этих истребителей.

Недавно премьер-министр Дании Мэтт Фредериксен заявила о том, что самолеты F-16 от ее страны в скором времени доставят в Украину.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи с премьером Дании заявил о том, что истребители F-16 поступят в Украину в ближайшее время.

Недавно начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов рассказал, что некоторые западные истребители F-16 будут размещены на иностранных авиабазах. Причиной является намерение обезопасить самолеты от российских ударов.

Также отметим, по словам спикера Воздушных сил ВСУ Ильи Евлаша, украинские пилоты, которые отправились на обучение на F-16 в Британию, уже перешли к следующему этапу овладения навыками управления истребителями во Франции.

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