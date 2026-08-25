ua en ru
Вт, 25 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Франция хочет ограничить закупку оружия для Украины за пределами ЕС, - Euronews

21:53 25.08.2026 Вт
2 мин
Европейские страны разошлись во взглядах
aimg Валерий Ульяненко
Франция хочет ограничить закупку оружия для Украины за пределами ЕС, - Euronews Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Франция стремится ограничить сроки действия исключений, позволяющих Украине покупать оружие за пределами Евросоюза за счет европейского кредита.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Речь идет о финансовом инструменте Ukraine Support Loan на 90 млрд евро, утвержденном странами ЕС на 2026-2027 годы. Из этой суммы 60 млрд евро предусмотрено непосредственно на военную помощь, а 30 млрд евро - на экономическую поддержку.

По правилам кредита Украина может тратить не более 35% от стоимости оборонной продукции на закупки вне ЕС и Европейской экономической зоны. Однако Киев имеет право просить об исключениях, если европейские аналоги отсутствуют или местные производители не успевают изготовить нужные объемы.

В настоящее время Еврокомиссия согласовала для Украины два таких исключения из-за нехватки собственных мощностей в ЕС: на китайские комплектующие для дронов и на американские ракеты-перехватчики к системам Patriot.

Позиция Парижа и разногласия в ЕС

Франция настаивает, чтобы эти разрешения оставались исключительно временными, а финансирование со временем переориентировалось на европейский оборонпром. Париж владеет одним из самых мощных ОПК в Европе, в том числе выпускает франко-итальянские комплексы SAMP/T, считающиеся аналогом Patriot.

В то же время, ряд стран Северной и Восточной Европы выступают против таких ограничений. Еще в июле министры обороны 9 стран - Германии, Польши, Швеции, Финляндии, Нидерландов, Дании, Эстонии, Латвии и Литвы - обратились с письмом к главе европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссару по обороне Андрюсу Кубилюсу с призывом предоставить Киеву максимальную свободу закупок.

"Мы продолжаем подчеркивать, что оперативное утверждение перечней продукции имеет ключевое значение, в частности, благодаря прагматичному использованию дерогации (отступления от правил) для закупки материалов, произведенных третьими странами", - подчеркнули чиновники в своем письме.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Британия и Франция согласились предоставить Украине лицензию для собственного производства Storm Shadow/SCALP.

Ранее глава государства сообщил, что Украина получила небольшую партию ракет Patriot.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Франция Украина Вооруженные силы Украины
Новости
"Подарок" на 8 марта: у Путина придумали абсурдное оправдание войны
"Подарок" на 8 марта: у Путина придумали абсурдное оправдание войны
Аналитика
Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дорогая электроэнергия для металлургии. Как обеспечить прямые контракты между промышленностью и генерацией