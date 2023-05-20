Франция хочет обучать новых украинских пилотов на истребителях, но есть проблема, - СМИ

Франция хочет участвовать в авиационной коалиции для Украины. В частности, в базовой подготовке новых пилотов.
Об этом заявили из кругов во французском президентском дворце, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit.
Издание сообщает, что проблема заключается в том, что обучение французских пилотов ведется на французском языке, поэтому требуются украинцы, владеющие не только английским, но и французским.
По словам представителей Елисейского дворца, в настоящее время Париж прорабатывает этот вопрос с украинцами. Полная подготовка военного, не имеющего опыта полетов, для того, чтобы стать пилотом истребителя, занимает не менее четырех лет.
При этом совсем другое дело - обучить украинского летчика-истребителя, подготовленного на советских моделях, обращаться с западными моделями самолетов. Это займет от четырех до девяти месяцев - в зависимости от уровня мастерства, которого необходимо достичь.
Также у Макрона заявили, что в конечном итоге Украине могут быть поставлены не только F-16, но и другие истребители. Было сказано, что F-16 является скорее символом типа оружия, как танк "Леопард".
Более того, в кругах Елисейского дворца заявили, что западные истребители не являются гарантией успеха в войне.
"Они могут иметь F-16 без конца и проиграть войну, если у них нет других необходимых вещей", - заявили источники.
Украина работает над созданием авиационной коалиции. Премьер-министр Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте договорились работать над созданием коалиции для передачи Украине истребителей F-16.
Британия, Нидерланды, Франция, Норвегия и Бельгия заявили, что готовы начать обучение украинских пилотов на F-16.
Отметим, что среди всех истребителей Украина хочет получить именно F-16. Причиной тому является их многофункциональность - пилоты смогли бы выполнять как боевые задания, так и усилить защиту неба. Подробнее об этом самолете - в материале РБК-Украина.
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