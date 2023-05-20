Франция хочет обучать новых украинских пилотов на истребителях, но есть проблема, - СМИ

Издание сообщает, что проблема заключается в том, что обучение французских пилотов ведется на французском языке, поэтому требуются украинцы, владеющие не только английским, но и французским.

По словам представителей Елисейского дворца, в настоящее время Париж прорабатывает этот вопрос с украинцами. Полная подготовка военного, не имеющего опыта полетов, для того, чтобы стать пилотом истребителя, занимает не менее четырех лет.

При этом совсем другое дело - обучить украинского летчика-истребителя, подготовленного на советских моделях, обращаться с западными моделями самолетов. Это займет от четырех до девяти месяцев - в зависимости от уровня мастерства, которого необходимо достичь.

Также у Макрона заявили, что в конечном итоге Украине могут быть поставлены не только F-16, но и другие истребители. Было сказано, что F-16 является скорее символом типа оружия, как танк "Леопард".

Более того, в кругах Елисейского дворца заявили, что западные истребители не являются гарантией успеха в войне.

"Они могут иметь F-16 без конца и проиграть войну, если у них нет других необходимых вещей", - заявили источники.

Авиационная коалиция

Украина работает над созданием авиационной коалиции. Премьер-министр Британии Риши Сунак и его нидерландский коллега Марк Рютте договорились работать над созданием коалиции для передачи Украине истребителей F-16.

Британия, Нидерланды, Франция, Норвегия и Бельгия заявили, что готовы начать обучение украинских пилотов на F-16.