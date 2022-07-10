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Франція готується до перекриття газу з Росії: що планують

Фото: Бруно ле Мер, міністр економіки Франції (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Франція почала готуватися до можливого перекриття поставок газу з Росії. Складає список компаній, яким газ надаватиметься в пріоритетному порядку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Потрібно підготувати плани зниження навантаження, ми цим займаємося. Це означає ретельне вивчення кожної компанії, кожної сфери зайнятості, того, які компанії повинні скоротити споживання енергії, а які не можуть цього зробити", - заявив міністр економіки Франції Бруно ле Мер.

Як приклад, за словами міністра, газ надаватиметься великому виробнику будівельних матеріалів Saint-Gobain.

Бруно ле Мер зауважив, що повне припинення поставок газу з Росії сьогодні є найвірогіднішим варіантом, у зв'язку з чим Франція повинна продовжувати готуватися до цього.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Франція планує заморозити ціни на газ для населення.

Тим часом президент Еммануель Макрон заявив, що його країна просуватиме санкції на постачання російського газу, оскільки Франція від нього не залежить.

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