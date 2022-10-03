Франция готова сделать цену войны для России невыносимой, - премьер

По ее словам, Россия, вероятно, продолжит инициировать эскалацию в войне против Украины, но сопротивление украинских защитников обязывает Францию "быть на высоте".

При этом Борн отметила, что санкции против России работают, и экономика страны агрессора задыхается.

"Франция готова и хочет сделать цену войны невыносимой для России. Наша страна твердо намерена, чтобы преступления, совершенные Россией, были задокументированы, преданы суду и наказаны", - подчеркнула премьер.

Она также добавила, что с начала войны Украина получила от Франции помощь в размере более 200 миллионов евро.