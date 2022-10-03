Франция готова сделать цену войны для России невыносимой, - премьер

Франция готова сделать цену войны для РФ невыносимой и обеспечить наказание виновным в преступлениях против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Франции Элизабет Борн, которое приводит CNN.
По ее словам, Россия, вероятно, продолжит инициировать эскалацию в войне против Украины, но сопротивление украинских защитников обязывает Францию "быть на высоте".
При этом Борн отметила, что санкции против России работают, и экономика страны агрессора задыхается.
"Франция готова и хочет сделать цену войны невыносимой для России. Наша страна твердо намерена, чтобы преступления, совершенные Россией, были задокументированы, преданы суду и наказаны", - подчеркнула премьер.
Она также добавила, что с начала войны Украина получила от Франции помощь в размере более 200 миллионов евро.
Напомним, ранее Борн анонсировала проведение в Париже конференции по восстановлению Украины.
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