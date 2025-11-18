Франция готова изготавливать истребители для Украины, но есть нюанс, - WSJ

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник, 16 ноября, в Париже подписали декларацию о намерениях по масштабному усилению украинской авиации и противовоздушной обороны.

Украина планирует закупить около сотни французских боевых самолетов Rafale, производителем которых является компания Dassault Aviation. Также программа будет включать другое высокотехнологичное вооружение, в частности, системы ПВО SAMP-T, современные радиолокационные комплексы и боевые беспилотники.

Аналитики в сфере обороны скептически отнеслись к этому заявлению, отмечает издание. В материале высказывается предположение, что ни Киев, ни Париж не имеют средств, чтобы профинансировать производство этих истребителей.

Франция надеется, что Европейский Союз возьмет на себя часть расходов, однако существующих программы недостаточно.

французские чиновники настаивают на том, чтобы ЕС разработал долгосрочную стратегию финансирования военного потенциала Украины на ближайшие годы. Сейчас в Евросоюзе рассматривают вариант предоставления Украине займа в размере 183 млрд евро. Средства предлагается взять из замороженных российских активов. Но этот вопрос имеет юридические и политические сложности.

В то же время аналитики отмечают, что французская компания Dassault Aviation уже имеет полный портфель заказов, и производственные мощности могут быть не в состоянии быстро предоставлять новые самолеты.