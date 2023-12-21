Франция готова оказывать финансовую поддержку Украине, - Макрон

Французская Республика продолжит оказывать помощь Украине.
Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал France 5.
"Нам следует и дальше поддерживать Украину, потому что это даст нам возможность жить в мире. Мы не воюем с Россией. Но мы не должны допустить, чтобы Россия одержала победу", - сказал он.
По словам Макрона, по этой причине "в ближайшие месяцы Франции нужно будет принимать важные решения".
"Мы видим, что в Европе начинают сомневаться (в помощи Украине. - ред.). Чувствуется, что сомневаются и в США. Необходимо продолжать поддержку и усиливать безопасность Киева в наиболее важных сферах", - отметил французский лидер.
Позиция Франции касательно войны в Украине
С момента широкомасштабного вторжения РФ в Украине, Франция является одной из европейских стран, которая оказывает активную финансовую и военную поддержку нашей стране. В то же время, президент страны Эмманюэль Макрон регулярно призывает к поиску компромисса и окончания войны путем переговоров с Кремлем.
Несколько дней назад Макрон заявил, что открыт к диалогу с российским диктатором Владимиром Путиным, если последний продемонстрирует желание построить крепкий мир.
Также французский лидер заявил, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана можно убедить поддержать финансирование Украины на сумму в размере 50 млрд евро.
Кроме того, Макрон призвал президента Китая Си Цзиньпина поддерживать диалог с Украиной.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.