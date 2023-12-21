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Франция готова оказывать финансовую поддержку Украине, - Макрон

Париж, Четверг 21 декабря 2023 00:37
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Франция готова оказывать финансовую поддержку Украине, - Макрон Фото: президент Франции Эмманюэль Макрон (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Французская Республика продолжит оказывать помощь Украине.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал France 5.

"Нам следует и дальше поддерживать Украину, потому что это даст нам возможность жить в мире. Мы не воюем с Россией. Но мы не должны допустить, чтобы Россия одержала победу", - сказал он.

По словам Макрона, по этой причине "в ближайшие месяцы Франции нужно будет принимать важные решения".

"Мы видим, что в Европе начинают сомневаться (в помощи Украине. - ред.). Чувствуется, что сомневаются и в США. Необходимо продолжать поддержку и усиливать безопасность Киева в наиболее важных сферах", - отметил французский лидер.

Позиция Франции касательно войны в Украине

С момента широкомасштабного вторжения РФ в Украине, Франция является одной из европейских стран, которая оказывает активную финансовую и военную поддержку нашей стране. В то же время, президент страны Эмманюэль Макрон регулярно призывает к поиску компромисса и окончания войны путем переговоров с Кремлем.

Несколько дней назад Макрон заявил, что открыт к диалогу с российским диктатором Владимиром Путиным, если последний продемонстрирует желание построить крепкий мир.

Также французский лидер заявил, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана можно убедить поддержать финансирование Украины на сумму в размере 50 млрд евро.

Кроме того, Макрон призвал президента Китая Си Цзиньпина поддерживать диалог с Украиной.

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