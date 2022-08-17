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Франція і Німеччина керують Євросоюзом де-факто як олігархія, - Моравецький

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Варшава, Середа 17 серпня 2022 00:10
Франція і Німеччина керують Євросоюзом де-факто як олігархія, - Моравецький Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Париж і Берлін в останні роки керують Європейським союзом де-факто за принципами олігархії.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

"На папері всі держави-члени (Євросоюзу – ред.) рівні. Але політична реальність показує, що вага німецьких і французьких голосів є домінуючим. Ми маємо справу з формальною демократією, але де-факто олігархією, де влада знаходиться в руках найсильніших", - заявив прем'єр Польщі.

Глава Уряду також зазначив, що Париж і Берлін ігнорують голоси таких країн, як Польща, які давно попереджали об'єднану Європу про російський експансіонізм, але багато лідерів провідних країн були зачаровані Путіним. За словами Моравецького, тепер вони шоковані тим, що відбувається.

На думку польського прем'єра, ЄС свого часу не прислухався до попереджень Варшави щодо планів Росії, що вказує на велику проблему в Європейському Союзі.

"Європа опинилася у своєму нинішньому становищі, тому що свого часу відмовилася почути правду і не хотіла помічати, що в РФ відродилися демони 19-го і 20-го століть: націоналізм, колоніалізм і тоталітаризм", - резюмував Моравецький.

Раніше польський прем'єр Матеуш Моравецький заявив, що шляхи Польщі та Угорщини розійшлися через різне ставлення до війни в Україні. За його словами, поставки зброї Києву покликані допомогти українцям відстояти свій суверенітет і подолати агресію РФ.

Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Шольц заявляв, що він проти заборони в'їзду громадян Росії в ЄС. На його думку, це війна Путіна, а не росіян.

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