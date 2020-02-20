Франція і Німеччина розроблять новий винищувач

Франція і Німеччина підписали угоду про розробку прототипу винищувача наступного покоління. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що створенням літака займуться дві авіабудівні компанії Dassault Aviation і Airbus. Виробництво літака повинно початися у 2040 році. Новий винищувач замінить військові літаки Dassault Rafale і Eurofighter.

"Це дуже амбітний проект між Францією, Німеччиною і до якого приєдналася Іспанія. Це дозволить нашим країнам протистояти загрозам і викликам у другій половині 21-го століття", - заявила міністр Збройних сил Франції Флоранс Парлі.

Сума підписаної угоди між Францією і Німеччиною становить 150 млн євро. Повідомляється, що Іспанія теж долучиться до проекту, але пізніше, та інвестує близько 50 млн євро. Загальна сума інвестицій прототипу складе близько 4 млрд євро.

Нагадаємо, раніше Президент Франції Еммануель Макрон заявив про скорочення ядерного арсеналу країни до 300 боєголовок.

Також РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки та Російська Федерація незабаром почнуть діалог з контролю над озброєннями.