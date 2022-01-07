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Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів "Нормандії" найближчими тижнями, - Макрон

Автор: Дмитро Левицький

Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів "нормандської четвірки" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Зустріч планують організувати протягом найближчих тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона.

"З (німецьким - ред.) канцлером Шольцем ми запропонували провести ще одну зустріч протягом наступних тижнів… Геополітична ситуація в регіоні потребує, щоб Європа і ЄС пропонували своє бачення, діяли та сідали за стіл переговорів з усіма учасниками, щоб просувати вперед у цих ключових напрямках", - сказав Макрон.

Французький президент також наголосив, що питання розвитку спільних спроможностей Європи у сфері безпеки й оборони буде одним з головних напрямків під час головування Парижу в Раді ЄС.

Лідери "нормандської четвірки" востаннє проводили зустріч у форматі відеоконференції у листопаді 2020 року. А до цього очільники Франції, Німеччини, України та Росії зустрічалися в Парижі у грудні 2019 року.

Нагадаємо, вчора відбулися нормандські переговори політичних радників Німеччини, Франції та Росії.

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ФранціяРосійська ФедераціяУкраїнаДонбасГерманияЕммануель МакронНормандська четвірка