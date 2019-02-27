Франція і Німеччина готові погодитися на відтермінування Brexit

Макрон і Меркель єдині в тому, що домовленості не можуть бути переглянуті

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон готовы предоставить Лондону возможность перенести регулируемый Brexit на более поздний срок. Об этом они заявили в среду, 27 февраля, в рамках совместной встречи в Париже, передает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Выход Лондона из состава Европейского Союза намечен на 29 марта 2019 года.

"Если Великобритании нужно больше времени, мы не откажем ей в этом", - сказала Меркель.

В то же время канцлер подчеркнула, что Берлин и Париж твердо "привержены упорядоченному выходу британцев из ЕС", и на данном этапе речь идет о том, что все стороны должны найти "хорошее решение".

"Мы едины в том, что договоренности не могут быть пересмотрены", - отметила глава германского правительства.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что предложит депутатам парламента проголосовать за выход королевства из Европейского союза без соглашения, если они не одобрят предложенную ею сделку. Окончательное голосование по соглашению о выходе Британии из ЕС должно состояться в британском парламенте до 12 марта.