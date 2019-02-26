Мей запропонує парламенту Британії проголосувати за Brexit без угоди

Фото: Тереза Мей (Getty Images)

Глава уряду дасть змогу депутатам заблокувати процес Brexit, якщо вони не схвалять запропоновану нею угоду

Голова уряду Великобританії Тереза Мей заявила, що запропонує депутатам парламенту проголосувати за вихід королівства з Європейського союзу без угоди. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ВВС.

Прем'єр-міністр зазначила, що дасть змогу депутатам заблокувати процес Brexit, якщо вони не схвалять запропоновану нею угоду.

Зазначимо, що остаточне голосування щодо угоди про вихід Британії з ЄС має відбутися у британському парламенті до 12 березня.

Нагадаємо, в Лондоні (Великобританія) проходить засідання британського кабінету міністрів, де може бути погоджено рішення відкласти при необхідності терміни виходу Британії з Європейського союзу (Brexit).

Як писало РБК-Україна раніше, Brexit можуть відкласти до 2021 року відповідно до планів, які вивчають високопоставлені чиновники ЄС. Глава Європейської ради Дональд Туск підтримав можливість перенесення угоди по Brexit. За його словами, в Палаті громад Британії немає більшості, щоб схвалити угоду.

Додамо, британський уряд виплатить ЄС близько 39 млрд фунтів стерлінгів (42 млрд євро), навіть якщо угода щодо виходу Британії з ЄС не відбудеться.