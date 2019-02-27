Франція і Німеччина готові погодитися на відтермінування Brexit

Фото: Ангела Меркель і Еммануель Макрон (elysee.fr)

Макрон і Меркель єдині в тому, що домовленості не можуть бути переглянуті

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон готові надати Лондону можливість перенести регульований Brexit на більш пізній термін. Про це вони заявили в середу, 27 лютого, у рамках спільної зустрічі в Парижі, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

Вихід Лондона зі складу Європейського Союзу намічений на 29 березня 2019 року.

"Якщо Великій Британії потрібно більше часу, ми не відмовимо їй у цьому", - сказала Меркель.

Водночас канцлер підкреслила, що Берлін і Париж твердо "прихильні впорядкованому виходу британців із ЄС", і на даному етапі йдеться про те, що всі сторони повинні знайти "хороше рішення".

"Ми єдині в тому, що домовленості не можуть бути переглянуті", - наголосила глава німецького уряду.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що запропонує депутатам парламенту проголосувати за вихід королівства з Європейського союзу без угоди, якщо вони не схвалять запропоновану нею угоду. Остаточне голосування за угодою про вихід Британії з ЄС має відбутися в британському парламенті до 12 березня.