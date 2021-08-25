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Франція евакуювала з Афганістану понад дві тисячі людей

Автор: Тіберій Юрик

Офіційний представник уряду Франції, держсекретар Габріель Атталь повідомив, що країні вдалося евакуювати з Афганістану більше двох тисяч людей.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Ми евакуювали близько 2,5 тисяч людей, незважаючи на те, що це проходить в дуже складних умовах. Ми ретельно розглядаємо будь-який потенційний ризик, пов'язаний з переміщенням людей, наші розвідслужби виконали чудову роботу", - сказав Атталь.

Нагадаємо, що за останню добу США евакуювали з Афганістану 19 тисяч осіб.

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ФранціяАфганистан