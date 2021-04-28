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Франція про інші формати переговорів щодо Донбасу: "Нормандія" найімовірніше приведе до прогресу

Автор: Дмитро Левицький

У Міністерстві закордонних справ Франції відреагували на слова українського президента про можливе створення інших форматів переговорів щодо врегулювання на Донбасі. У Парижі вважають, що "Нормандія" найбільш дієвий формат.

Про це йдеться на сайті МЗС Франції.

Як наголосили в міністерстві, Франція рішуче продовжує свої зусилля у нормандському форматі з метою повного виконання мінських домовленостей щодо Донбасу.

"Ми регулярно ведемо діалог на цю тему з нашими партнерами, які підтримують зусилля Франції та Німеччини у форматі "Нормандії". Ми все ще впевнені, що це, як і раніше, найімовірніше приведе до прогресу", - заявили в МЗС.

У відомстві також нагадали, що у квітні міністри закордонних справ G7 глибоко оцінили нормандський формат для гарантування повної реалізації мінських домовленостей.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів щодо Донбасу з "потужними гравцями". Глава держави вважає, що залучення інших країн до переговорів сприятиме швидшому завершенню війни на Донбасі.

Водночас керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не знає, який саме формат принесе мир на Донбас.

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