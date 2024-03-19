Франция присоединилась к усилиям Польши по удержанию украинского импорта
Франция присоединилась к Польше в призывах к дальнейшим ограничениям на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, угрожая сорвать переговоры о продлении свободной торговли Киева с ЕС еще на год. Это может привести к потерям Украины на сумму 1,2 млрд евро дохода от торговли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск собрались на саммите Веймарского треугольника в пятницу, где призвали к поддержке Украины.
В то же время оба лидера договорились о сближении Парижа и Варшавы, сообщили дипломаты накануне важных переговоров во вторник вечером. Эти переговоры направлены на устранение разногласий, возникших в последний момент между странами ЕС и Европейским парламентом по торговле с Украиной.
Согласно оценкам Комиссии, на которые ссылались два анонимных дипломата, это изменение обойдется Украине в 1,2 миллиарда евро доходов от торговли.
"Это огромное сокращение для страны, которая на самом деле нуждается во всей возможной помощи", - заявил один из дипломатов.
"Страны-члены, наиболее поддерживающие Украину, в то же время наносят ей наибольший вред".
Если этот спор не удастся решить быстро, он может омрачить саммит лидеров ЕС в Брюсселе в этот четверг - и выявить заявления лидеров о солидарности с Украиной, поскольку они окажутся под давлением фермеров, утверждающих, что не могут конкурировать с дешевым импортом через бюрократию ЕС.
Напомним, в Чехии предложат запретить импорт российского зерна в Европу . Во время следующего заседания Европейского совета на следующей неделе Чехия выдвинет предложение о запрете импорта зерна из России и Беларуси в страны ЕС. Об этом сообщил Марек Выборни, министр сельского хозяйства, в программе чешского телевидения.
Кроме того, сейм Литвы просит запретить импорт российского и белорусского зерна в ЕС . Так, Еврокомиссия рекомендует немедленно разработать законодательные акты, предусматривающие запрещение импорта зерна из России и Белоруссии. По словам главы Комитета по делам села Виктораса Пранцкетиса, этой резолюцией "мы стремимся консолидировать парламенты всех стран ЕС, чтобы было принято общее европейское решение и отдельные страны не должны были вводить запрет".
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