В Чехии предложат запретить импорт российского зерна в Европу

На следующей неделе во время заседания Европейского совета Чехия предложит запретить импорт зерна из России и Белоруссии в страны ЕС. Об этом заявил Марек Выборни, министр сельского хозяйства в программе чешского телевидения.

"Мы будем настаивать на том, чтобы зерновые и масличные были в списке санкций и не путешествовали в Европу", - отметил Выборный. Премьер-министр Петр Фиала выступит с позицией Чехии на следующем заседании Европейского совета.

По данным Евростата, в прошлом году в Союз импортировалось 1,5 млн. тонн зерна из России, что превышает объемы до начала войны в Украине. К примеру, Испания, столкнувшись с неурожаем, значительно повысила свой импорт.

"Нет никакой причины, почему мы должны поддерживать агрессора, покупая российское зерно в Европе", - добавил Выборный. По его словам, Чехия не ожидает внезапного роста цен на продукты после возможного запрета импорта российского зерна, ведь там есть "излишки". Член парламентского комитета по сельскому хозяйству и теневой министр сельского хозяйства Маргита Балаштикова (ANO) поддерживает запрет, но считает, что его будет трудно выполнить. "Нужна будет таможенная проверка, опломбирование вагонов, иначе торговцы могут обойти это", - отметила она.

Выборный отрицает информацию о том, что в Чехию импортируется зараженное зерно из Украины, которую недавно обнародовал экс-премьер-министр и глава движения ANO Андрей Бабиш. По словам министра, только в трех пробах фуражного зерна было обнаружено незначительное превышение нормы.