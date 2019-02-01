Франція налала грант на проект з будівництва енергонакопичувача в Україні

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

У найближчі півроку планують підготувати техніко-економічне обґрунтування проекту

Міністерство економіки та фінансів Франції надало грант на 650 тис. євро для фінансування підготовки спільного проекту "Укренерго" та RTE International з реалізації першої в Україні системи Energy Storage. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

Як зазначили в прес-службі, в найближчі півроку запланована реалізація RTE International першого етапу проекту - техніко-економічного обґрунтування та технічних завдань для подальших робіт. На другому етапі має бути визначено можливу вартість будівництва, створено модель майбутньої системи зберігання, а також дорожню карту із переліком всіх необхідних заходів для втілення спільного проекту.

Цей проект має значення для інтеграції енергосистеми України з енергосистемою континентальної Європи. Зокрема, однією із вимог інтеграції України до ENTSO-E є забезпечення необхідного обсягу первинного регулювання частоти, нагадали в прес-службі компанії.

"Крім того, протягом останніх кількох років в Україні спостерігається збільшення обсягів виробництва вітрової та сонячної генерації. За прогнозами, до 2035 року питома вага «зеленої» енергетики в енергобалансі становитиме близько 25%. Це вимагає будівництва додаткових високоманеврових потужностей, які до того ж відповідають екологічним вимогам європейських країн. Енергонакопичувачі здатні вирішити це завдання", - зазначили в "Укренерго".

Нагадаємо, в жовтні 2018 року НЕК "Укренерго" і французька компанія RTE підписали меморандум щодо розвитку енергетичних мереж.

Як повідомляло РБК-УкраїнаЮ, у вересні 2018 року Служба безпеки України (СБУ) підписала меморандум з енергетичною компанією "Укренерго" та ПАТ "Укргідроенерго" для протидії кіберзагрозам.