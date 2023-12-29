Франция, из-за опасений терактов, усилит меры безопасности во время празднования Нового года

Власти Франции заявили, что увеличат количество полицейских и солдат для празднования Нового года. В стране опасаются терактов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил министр внутренних дел Джеральд Дарманин, по всей Франции будут развернуты около 90 000 полицейских, 6 000 из них – в Париже.

Кроме этого, будет направлено 5000 солдат из подразделения "Sentinelle", созданного для противодействия террористическим угрозам.

" Я призвал к чрезвычайно высокой активности полиции и сил безопасности, учитывая очень высокую террористическую угрозу из-за происходящего в Израиле и Палестине", - сказал он.

Новый год в Украине

Начальник Департамента превентивной деятельности Нацполиции Максим Ахрамеев отметил, что комендантский час на новогодние праздники не отменяется.

"Мы с пониманием будем относиться к лицам, которые нарушают комендантский час в случае крайней необходимости, например, когда люди возвращаются с работы, или едут в медицинское учреждение. Но это единичные случаи. Полицейские будут реагировать на каждый случай нарушения комендантского часа, это касается как граждан, да и работы развлекательных заведений", - сказал он.

Ахрамеев отметил запрет на использование пиротехнической продукции, в частности салютов и фейерверков.

Ранее глава МВД Игорь Клименко сообщал, что в правительстве хотят ввести штрафы для нарушителей комендантского часа. Этому предшествовало несколько скандалов в Киеве и регионах, связанных с тем, что рестораны работали во время комендантского часа.

Напомним, украинцев предупредили о больших штрафах за использование фейерверков и другой пиротехники на Новый год.

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