ua en ru
Пт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Франція, через побоювання терактів, посилить заходи безпеки під час святкування Нового року

П'ятниця 29 грудня 2023 22:13
UA EN RU
Франція, через побоювання терактів, посилить заходи безпеки під час святкування Нового року Ілюстративне фото: Франція посилить заходи безпеки під час святкування Нового року (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Влада Франції заявила, що збільшить кількість поліцейських і солдатів для святкування Нового року. У країні побоюються терактів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявив міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін, по всій Франції буде розгорнуто близько 90 000 поліцейських, 6 000 з них – у Парижі.

Окрім цього буде направлено 5000 солдатів із підрозділу "Sentinelle", створеного для протидії терористичним загрозам.

"Я закликав до надзвичайно високої активності поліції та сил безпеки, враховуючи дуже високу терористичну загрозу через те, що відбувається в Ізраїлі та Палестині", - сказав він.

Новий рік в Україні

Начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв зауважив, що комендантська година на новорічні свята не скасовується.

"Ми з розумінням будемо ставитися до осіб, які порушують комендантську годину у разі крайньої потреби, наприклад, коли люди повертаються з роботи, або їдуть до медичного закладу. Але це поодинокі випадки. Поліцейські будуть реагувати на кожний випадок порушення комендантської години, це стосується як громадян, так і роботи розважальних закладів", - сказав він.

Ахрамєєв наголосив на забороні використання піротехнічній продукції, зокрема салютів та феєрверків.

Раніше очільник МВС Ігор Клименко повідомляв, що в уряді хочуть ввести штрафи для порушників комендантської години. Цьому передували декілька скандалів у Києві та регіонах, пов'язаних з тим, що ресторани працювали під час комендантської години.

Нагадаємо, українців попередили про великі штрафи за використання феєрверків та іншої піротехніки на Новий рік.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Теракт
NEWS
Зеленський відвідав позиції ЗСУ в Авдіївці
Зеленський відвідав позиції ЗСУ в Авдіївці
DAILY
Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пішло не за планом. Що завадило Україні прорвати фронт та чого чекати від війни у 2024 році