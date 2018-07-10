Франція - Бельгія: відео голів та огляд матчу
Збірні Франції та Бельгії зустрілися в першому півфіналі ЧС 2018
Матч Франція - Бельгія на Чемпіонаті світу з футболу 2018 відбувся в рамках півфіналу 10 липня. Гра завершилася з рахунком 1:0. Відео голів та огляд матчу - в матеріалі РБК-Україна.
Франція - Бельгія: огляд гри
Збірні Франції та Бельгії провели гру на стадіоні Санкт-Петербурга. Французька команда пройшла до півфіналу, після перемоги в матчі з Уругваєм з рахунком 2:0. Бельгія в чвертьфіналі обіграла Бразилію з результатом 2:1.
Команди вийшли на поле "Санкт-Петербург Арени" в таких стартових складах:
- Франція: Льоріс, Павар, Варан, Умтіті, Ернандес, Погба, Канте, Матюїді, Грізманн, Мбаппе, Жиру.
- Бельгія: Куртуа, Алдервейрелд, Компані, Вертонген, Шадлі, Феллайні, Вітсель, Дембеле, Азар, Де Брейне, Лукаку.
Перший тайм матчу пройшов з нульовим рахунком. Кілька небезпечних моментів було в обох команд. Французи 11 раз намагалися потрапити в ворота суперника, у футболістів збірної Бельгії було 3 невдалих спроби забити гол. У процентному співвідношенні володіння м'ячем у Франції було 42%, у Бельгії - 58%.
#FRA 0-0 #BEL Статистика 1-го тайма pic.twitter.com/28wtsDUrCt— Чемпионат мира FIFA 2018 (@fifaworldcup_ru) July 10, 2018
Після перерви рахунок відкрила французька збірна. На 51 хвилині матчу Умтіті відправив м'яч у ворота бельгійців, вигравши боротьбу у Феллайні після закрученого кутового Грізманна.
Незважаючи на перевагу у володінні м'ячем, бельгійці були не дуже активні в другому таймі, а французи після голу, навпаки, стали ще більш впевнені в своїх силах.
З результатом 1:0 перемогу здобула збірна Франції, ставши першим фіналістом Чемпіонату світу 2018. У вирішальному етапі мундіалю 15 липня французи зіграють з переможцем пари Хорватія-Англія, який визначиться в ході другого півфінального матчу 11 липня.
А на збірну Бельгії чекає матч за третє місце ЧС 2018 у Санкт-Петербурзі 14 липня.