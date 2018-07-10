Франция - Бельгия: видео голов и обзор матча

Сборные Франции и Бельгии встретились в первом полуфинале ЧМ 2018

Матч Франция - Бельгия на Чемпионате мира по футболу 2018 состоялся в рамках полуфинала 10 июля. Игра завершилась со счетом 1:0. Видео голов и обзор матча - в материале РБК-Украина.

Франция - Бельгия: обзор игры

Сборные Франции и Бельгии провели игру на стадионе Санкт-Петербурга. Французская команда прошла в полуфинал, победив в матче с Уругваем со счетом 2:0. Бельгия в четвертьфинале обыграла Бразилию с результатом 2:1.

Команды вышли на поле "Санкт-Петербург Арены" в таких стартовых составах:

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Канте, Матюиди, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Канте, Матюиди, Гризманн, Мбаппе, Жиру. Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Шадли, Феллайни, Витсель, Дембеле, Азар, Де Брейне, Лукаку.

Первый тайм матча прошел с нулевым счетом. Несколько опасных моментов было у обеих команд. Французы 11 раз пытались попасть в ворота соперника, у футболистов сборной Бельгии было 3 неудачных попытки забить гол. В процентном соотношении владение мячом у Франции было 42%, у Бельгии - 58%.

После перерыва счет открыла французская сборная. На 51 минуте матча Умтити отправил мяч в ворота бельгийцев, выиграв борьбу у Феллайни после закрученного углового Гризманна.

Несмотря на преимущество во владении мячом, бельгийцы были не очень активны во втором тайме, а французы после гола, наоборот, стали еще более уверены в своих силах.

С результатом 1:0 победу одержала сборная Франции, став первым финалистом Чемпионата мира 2018. В решающем этапе мундиаля 15 июля французы сыграют с победителем пары Хорватия-Англия, который определится в ходе второго полуфинального матча 11 июля.

А сборной Бельгии предстоит матч за третье место ЧМ 2018 в Санкт-Петербурге 14 июля.