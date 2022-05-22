У Франції заявили, що вступ України до ЄС може зайняти 15-20 років

Вступ України до Євросоюзу може зайняти 15 або 20 років. Українській владі слід прислухатися до пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона про альтернативний варіант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра-делегата Франції з європейських справ Клемана Бона.

"Ви повинні бути чесними. Якщо ми говоримо, що Україна вступить в ЄС через 6 місяців, 1 або 2 роки, то ми брешемо. Це неправда. Ймовірно, 15 або 20 років", - цитує заяву Бона телеканал TF.

Міністр нагадав, що Макрон запропонував Україні альтернативний варіант інтеграції в ЄС - європейське політичне співтовариство. На його думку, українській владі слід скористатися пропозицією президента Франції.