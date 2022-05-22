У Франції заявили, що вступ України до ЄС може зайняти 15-20 років

Вступ України до Євросоюзу може зайняти 15 або 20 років. Українській владі слід прислухатися до пропозиції президента Франції Еммануеля Макрона про альтернативний варіант.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра-делегата Франції з європейських справ Клемана Бона.
"Ви повинні бути чесними. Якщо ми говоримо, що Україна вступить в ЄС через 6 місяців, 1 або 2 роки, то ми брешемо. Це неправда. Ймовірно, 15 або 20 років", - цитує заяву Бона телеканал TF.
Міністр нагадав, що Макрон запропонував Україні альтернативний варіант інтеграції в ЄС - європейське політичне співтовариство. На його думку, українській владі слід скористатися пропозицією президента Франції.
Нагадаємо, на початку травня Макрон запропонував Україні та іншим країнам-сусідам ЄС альтернативний варіант інтеграції до європейської спільноти. Ідею французького лідера підтримав глава Євроради Шарль Мішель.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію Макрона. За його словами, компромісів щодо вступу в ЄС не буде.
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