У Франції захопили заручників у відділенні банку

Ввечері 6 серпня у французькому місті Гавр озброєний пістолетом чоловік захопив заручників у відділенні банку. Зараз поліція проводить спецоперацію зі звільнення заручників.

Про це повідомляє французьке видання Lefigaro.

За даними правоохоронців, інформація про травмування заручників наразі не надходила. Попередньо, нападник взяв у заручники 5 осіб. У чоловіка є декілька вимог, але поки він їх не висував.

Для звільнення заручників мобілізовано всі поліцейські сили міста. Захоплене банківське відділення знаходиться поблизу від міської поліцейської дільниці.

При цьому французьке радіо France Info розповіло, що у захоплювача банківського відділення може бути пояс з вибухівкою, а також він вимагає моторолер, щоб втекти.

Нагадаємо, 3 липня у Києві чоловік захопив відділення банку та взяв у заручниці одну зі співробітниць; зловмисника затримали спецпризначенці Служби безпеки України, а зараз він перебуває під вартою.

Як розповіли в МВС, відділення банку в Києві захопив громадянин Узбекистану Сухроб Карімов, який з 10-річного віку перебував на психоневрологічному обліку.