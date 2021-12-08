У Франції затримали чоловіків, які планували теракт на свята

У Франції правоохоронці затримали двох чоловіків, які планували масове вбивство людей у громадських місцях. Злочинці хотіли влаштувати теракт на різдвяні свята.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

Двоє 23-річних чоловіків запланували напад на людей з ножами в період Різдва. Вони хотіли влаштувати криваві теракти в торгових центрах, університетах, на багатолюдних вулицях.

Чоловіків затримали, один із них зізнався про план масового вбивства. Їхньою метою було бути вбитими поліцією і прославитися як "мученики". Зараз обидва перебувають за ґратами.

Поліція провела обшуки за місцем проживання злочинців. У них вдома виявили джихадистську літературу та пропаганду терористичного угруповання "Ісламська держава".