Во Франции задержали мужчин, которые планировали теракт на праздники

Во Франции правоохранители задержали двоих мужчин, которые планнировали массовое убийство людей в общественных местах. Преступники хотели устроить теракт на рождественские праздники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Двое 23-летних мужчин запланировали нападение на людей с ножами в период Рождества. Они хотели устроить кровавые теракты в торговых центрах, университетах, на многолюдных улицах.

Мужчин задержали, один из них признался о плане массового убийства. Их целью было быть убитыми полицией и прославиться как "мученики". Сейчас оба находятся за решеткой.

Полиция провела обыски по месту жительства преступников. У них дома обнаружили джихадистскую литературу и пропаганду террористической группировки "Исламское государство".