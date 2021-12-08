Двоє студентів погрожували масовим розстрілом: СБУ запобігла теракту у коледжі

Служба безпеки України запобігла вчиненню терористичного акту в одному з коледжів у Черкаській області. Викрито двох студентів, які погрожували здійснити масовий розстріл одногрупників.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу СБУ .

Фото: СБУ запобігла теракту у коледжі (ssu.gov.ua)

В СБУ повідомили, що інформацію щодо підготовки до теракту вони поширили через заборонену в Україні соцмережу "Вконтакте". Вони поширювали дописи з фото- та відео матеріалами про планування до масового розстрілу одногрупників, а також закликали до цього приєднатись інших.

Під час обшуків за місцями проживання цих студентів правоохоронці виявили:

два пістолети,

комп’ютерну техніку та засоби зв’язку із доказами протиправної діяльності.

Вилучені предмети направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення до відповідальності винних осіб.