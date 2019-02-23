У Франції затримали понад 20 "жовтих жилетів"

Щонайменше 8 протестувальників були заарештовані

В субботу, 23 февраля, во французском Клермон-Ферране задержали 23 участника акции протеста, которая была организована движением "желтых жилетов". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, правоохранители задержали 23 протестующих, 8 из них были арестованы. У некоторых задержанных сотрудники полиции изъяли бейсбольные биты, ножи и другие опасные предметы.

Отмечается, что в сегодняшней акции протеста в Клермон-Ферране должны принять участие минимум 3 тысячи демонстрантов.

Напомним, что сегодня, 23 февраля, во Франции началась новая волна антиправительственных акций протеста движения "желтых жилетов". В Париже несколько сотен протестующих собрались возле Триумфальной арки, чтобы устроить марш зажиточными кварталами города.

Как писало РБК-Украина, в минувшую субботу во время акции протеста, организованной движением "желтых жилетов" в Париже правоохранители задержали по меньшей мере 29 демонстрантов.

Кроме того, во французском городе Лион участники движения "желтых жилетов" напали на полицейский автомобиль, который стоял в пробке. В машине находились два человека, за рулем была молодая девушка, которая стала помощником полицейского два месяца назад.