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У Франції виявили новий вид коронавірусу

Новость на русском → Бретань, Вівторок 16 березня 2021 10:44
У Франції виявили новий вид коронавірусу Фото: коронавірус (freepik.com)
Автор: Андрій Козловський

На північному заході Франції в регіоні Бретань виявили новий варіант коронавіруса. Попередні дані не свідчать про його підвищеної небезпеки.

Про це йдеться в заяві на сайті МОЗ Франції.

Як повідомляється, новий варіант коронавірусу було складно виявити. У людей, які ним заразилися, "були типові для SARS-CoV-2 симптоми", однак ПЛР-тести давали негативний результат.

"Новий варіант був виявлений в лікарняному центрі (в комуні, - ред.) Ланьон в департаменті Кот-д' Армор. 13 березня (там, - ред.) було виявлено 79 випадків, в тому числі 8 випадків зараження новим варіантом, що підтвердилося за допомогою секвенування", - йдеться в заяві.

Згідно з попередніми даними, фахівці не роблять висновок "ні про його більшу небезпеку, ні про підвищену здатність передаватися", ніж у "первісного" варіанту.

Зараз фахівці займаються подальшим аналізом вірусу і планують встановити дослідним шляхом, як цей варіант реагує на "вакцинацію та антитіла, вироблені під час попередніх заражень".

Нагадаємо, раніше в Німеччині виявили перші випадки нової мутації коронавірусу. Мутація утворилася шляхом поєднання "британського" і "південноафриканського" штамів коронавірусу.

Також РБК-Україна писало, що нові штами коронавірусу втричі заразніші і вражають не тільки легені.

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