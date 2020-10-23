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У Франції вводять комендантську годину

Автор: РБК-Україна

Уряд Франції ухвалив рішення ввести комендантську годину в країні. Обмеження будуть тривати шість тижнів.

Про це повідомляє France Bleu.

Наголошується, що комендантська година буде поширюватися на 54 департаментів і території Французької Полінезії. У цілому це більш половини департаментів Франції, в яких проживають 46 млн громадян.

Комендантська година діятиме з 21:00 до 6:00.

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В районах з комендантським часом заборонені нічні прогулянки і поїздки. У разі порушення загрожує штрафом у розмірі 135 євро (3750 євро в разі повторного порушення).

Водночас вдень не працюватимуть бари, спортзали, ярмарки, виставки, а театри і кінотеатри повинні працювати до 21:00.

При цьому громадський транспорт продовжить свою роботу у звичайному режимі, а вищі навчальні заклади зможуть пропускати в будівлі не більш ніж половину студентів, які навчаються на денній формі. Стадіони для заняття спортом також залишаться відкритими.

Нагадаємо, раніше міністр економіки і фінансів Франції Брюно Ле Мер заявив, що введення комендантської години обійдеться країні в більш ніж у 2 млрд євро.

Крім того, 22 жовтня у Франції ввели комендантську годину в 38 департаментах. Тиждень тому комендантську годину ввели в Парижі, Ліллі, Марселі, Греноблі, Ліоні, Руані та інших містах.

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