У Франції під час першотравневих демонстрацій відбулися масові затримання

Відзначається, що демонстрації пройшли в багатьох французьких містах. При цьому наймасовіша маніфестація була в Парижі, де на акцію вийшли близько 20 тисяч осіб. У підсумку між демонстрантами і силовиками відбулися зіткнення, в ході яких тільки в столиці Франції затримали 46 осіб.

При цьому в профспілковому об'єднанні Загальна конфедерація праці заявили, що в ході зіткнень постраждали 21 людина. У МВС додали, що серед постраждалих шестеро поліцейських.

За інформацією МВС Франції, по країні в акціях брали участь близько 106,7 тисячі осіб.