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У Франції знову поновилися протести "жовтих жилетів"


Протестувальники вийшли на акції, щоб підтримати травмовану активістку

Учасники руху "жовтих жилетів" знову збираються на акції протесту у декількох містах Франції, щоб підтримати демонстрантів, які отримали поранення чи травми під час сутичок з поліцією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, попри заборону поліції, учасники руху "жовтих жилетів" знову вийшли на акції протесту у Парижі, Бордо та інших містах Франції.

Зазначається, що протестувальники демонструють підтримку 73-річної учасниці руху Женев'є Лягей, яка отримала травму голови під час протесту в Ніцці минулими вихідними.

За словами прокурора, під час сутичок один з правоохоронців штовхнув Лягей.

Крім того, для охорони правопорядку по всій Франції Міністерство внутрішніх справ розгорнуло більше 12 тисяч поліцейських.

Нагадаємо, що суд Парижу з розгляду кримінальних справ засудив одного з лідерів протестного руху "жовтих жилетів" до штрафу у розмірі 1500 євро. Учаснику протестного руху "жовтих жилетів" 34-річному Еріку Друе інкримінували організацію демонстрацій, на проведення яких владою була накладена заборона.

Як писало РБК-Україна, у суботу, 23 березня, попри заборону на проведення демонстрацій, учасники руху "жовтих жилетів" вийшли на антиурядові акції протесту у Парижі та ще декількох містах Франції. Правоохоронці затримали щонайменше 70 протестувальників, які вийшли на вулиці Парижу попри заборону поліції. 

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