У Франції поновилися протести через пенсійну реформу

У Парижі 11 грудня тривають масові протести з приводу пенсійної реформи президента Еммануеля Макрона, яку сьогодні офіційно представив уряд Франції. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Як відомо, що радикальна пенсійна реформа - одна з передвиборчих обіцянок президента Франції, яка передбачає зміну принципу нарахування пенсій - у французів залишиться право виходу на пенсію в 62 роки, але для отримання повної пенсії їм доведеться пропрацювати мінімум до 64 років.

Нагадаємо, у Франції офіційний вік виходу на пенсію - 62 роки - не буде змінений, однак в країні до 2025 року введуть так званий "вік рівноваги", після досягнення якого почнеться основна частина пенсійних платежів. Мінімальний розмір пенсії для тих, хто відпрацював повний трудовий стаж, складе 1 тис. Євро.

У Франції, 10 грудня, профспілки проводили другу масштабну акцію проти пенсійної реформи, в рамках якої передбачається скасувати привілеї для деяких професій. В акції беруть участь 24,7% залізничників, а також 12% працівників початкових шкіл і 19% - середніх навчальних закладів. В цілому страйк підтримали більше 5% всіх держслужбовців.

Свою діяльність також призупинили сім з восьми французьких нафтопереробних заводів. У супроводжуючих страйк вуличних акціях беруть участь антиурядові активісти.