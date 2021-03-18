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Від будинків - максимум на 10 км: Париж і частину Франції закривають на локдаун

Новость на русском → Франція, Четвер 18 березня 2021 22:05
Від будинків - максимум на 10 км: Париж і частину Франції закривають на локдаун Фото: Париж (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

18 березня французький прем'єр-міністр запровадив на місяць локдаун в Парижі та в частині північних регіонів. Рішення ухвалене через стрімке поширення дуже заразних варіантів коронавірусу.

Про це повідомляє Reuters.

Прем'єр-міністр Жан Кастекс заявив на прес-конференції, що зараз Франція опинилася в полоні третьої хвилі.

Локдаун розпочнеться з опівночі 19 березня в 16 найбільш постраждалих від COVID-19 департаментах у великому Паризькому регіоні, північному регіоні Верхня Франція, департаменті Сена і Марна та південній зоні Приморських Альп.

Школи залишатимуться відкритими, а людям буде дозволено перебувати на вулиці в радіусі 10 км від їхніх будинків. Людям, які проживають у цих районах, заборонено їздити до інших частин Франції без вагомих причин.

Магазини, що продають товари першої необхідності, та книгарні залишатимуться відкритими.

Загальнонаціональна комендантська година, що діє з середини грудня, діятиме й надалі, але тепер розпочинатиметься на годину раніше - о 19:00.

Кастекс заявив, що Франція відновить щеплення вакциною AstraZeneca після того, як Європейське агентство з лікарських засобів заявило про її безпеку.

"Я впевнений, що довіра громадськості до вакцини відновиться", - сказав він.

Нагадаємо, на північному заході Франції в регіоні Бретань виявили новий варіант коронавірусу. Його було складно виявити. У людей, які ним заразилися, "були типові для SARS-CoV-2 симптоми", однак ПЛР-тести давали негативний результат.

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