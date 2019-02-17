У Франції учасники акції "жовтих жилетів" напали на поліцейську машину

Поліцейський автомобіль закидали камінням і розбили вікно

Во Франции в городе Лион участники движения "желтых жилетов" напали на полицейский автомобиль, который стоял в заторе. Об этом сообщает РБК-Украина, со ссылкой на телеканал BFMTV.

По информации канала, в машине находились два человека, за рулем была "молодая девушка в панике", которая стала помощником полицейского два месяца назад.

На опубликованном видео видно, как автомобиль с включенной сиреной едет в заторе, а митингующие кидают в него предметы и бьют. Один из участников акции попытался запрыгнуть на капот машины, с водительской стороны автомобиля разбили окно.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер назвал данный инцидент "невыносимым насилием".

16 февраля во Франции началась 14-я волна антиправительственных протестов, организованных движением "желтых жилетов". В Париже между протестующими и полицией возникли столкновения, в ходе которых стражи порядка применили слезоточивый газ.

Напомним, французские правоохранители задержали в Париже более 10 демонстрантов, которые вышли 16 февраля на акцию "желтых жилетов".