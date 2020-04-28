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У Франції за добу померли 437 людей від коронавірусу

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 10:38
У Франції за добу померли 437 людей від коронавірусу
Ілюстративне фото (pixabay.com)

В країні з початку пандемії 45 513 пацієнтів видужали і виписані з лікарень

У Франції загальна кількість летальних випадків від коронавірусу становить 23 293, з них 437 були зафіксовані за минулу добу. Про це повідомляє France24.

Як повідомляється, напередодні в країні було зафіксовано 242 смерті, а ще днем раніше 369. У Франції з загальної кількості померлих від коронавірусної інфекції 14 497 людей померли у лікарнях та 8 796 у будинках літніх людей, де в останні дні фіксують зростання смертності.

Однак, у Франції з початку пандемії 45 513 пацієнтів видужали і виписані з лікарень, а у понеділок в лікарні прийняли на 162 пацієнта менше ніж у неділю. Наразі число госпіталізованих складає 28 055, а в реанімації перебуває 4608 пацієнтів.

Нагадаємо, вчора у Франції від коронавірусної інфекції загинули 242 людини, що є найнижчим показником летальних випадків за останні 5 тижнів.

Крім того, у світі коронавірусною інфекцією заразилось більш як 3 млн людей. з яких 882 552 пацієнти вже одужали та 207 090 померли. акож від коронавірусу в світі лікуються майже 2 млн людей.

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