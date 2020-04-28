ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Франции за сутки умерли 437 человек от коронавируса

Новости » Коронавирус     28.04.2020 - 10:38
Во Франции за сутки умерли 437 человек от коронавируса
Иллюстративное фото (pixabay.com)

В стране с начала пандемии 45 513 пациентов выздоровели и выписаны из больниц

Во Франции общее количество летальных случаев от коронавируса составляет 23 293, из них 437 были зафиксированы за минувшие сутки. Об этом сообщает France24.

Как сообщается, накануне в стране было зафиксировано 242 смерти, а еще днем раньше 369. Во Франции из общего количества умерших от коронавирусной инфекции 14 497 человек умерли в больницах и 8 796 в домах престарелых, где в последние дни фиксируют рост смертности.

Однако, во Франции с начала пандемии 45 513 пациентов выздоровели и выписаны из больниц, а в понедельник в больницы приняли на 162 пациента меньше, чем в воскресенье. Сейчас число госпитализированных составляет 28 055, а в реанимации находится 4608 пациентов.

Напомним, вчера во Франции от коронавирусной инфекции погибли 242 человека, что является самым низким показателем летальных случаев за последние 5 недель.

Кроме того, в мире коронавирусной инфекцией заразилось более 3 млн человек, из которых 882 552 пациенты уже выздоровели и 207 090 умерли. Также от коронавируса в мире лечатся почти 2 млн человек.

В Украине вылечились от коронавируса почти 1 тыс. человек Коронавирус в Украине и мире: что известно на 28 апреля
Новости Украины ФранцияКоронавирус
News
On Top