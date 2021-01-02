У Франції вже добу триває вечірка на 2500 осіб. Поліція не змогла розігнати

У Франції в комуні Льєрон, яка знаходиться в регіоні Бретань, поліція не може розігнати численну нелегальну молодіжну вечірку. Вона проводиться другу добу, попри карантинні обмеження.

Про це повідомляє BFM TV.

Кількість учасників вечірки, яка почалася ще ввечері 31 грудня, оцінюється у 2500 осіб.

Зараз на місці присутні 150 поліцейських, але їхніх сил вистачає тільки для охорони периметра, щоб блокувати прибуття нових учасників вечірки - хоча поліція визнає, що ті все одно потрапляють всередину. Відомо, що там зібралися прихильники рейву з різних частин Франції, а також з інших держав ЄС.

Поліція додає, що знала про плани організації вечірки 31 грудня, але не могла зупинити учасників, оскільки вони приїхали в ангар ще до настання комендантської години.

Міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманін скликав зустріч з префектом і членами Кабінету міністрів.

"Я працюю з ними вночі, щоб відновити нормальну ситуацію, зберігаючи при цьому максимальну фізичну недоторканність всіх", - заявив він.

Медіа наводять коментарі учасників вечірки, які говорять, що готові заплатити штраф (135 євро) за свою участь в незаконній вечірці, але хочуть відпочити так, як вважають за потрібне.

Префектура уточнює, що прокуратура порушила розслідування за фактами незаконної організації святкового зібрання музичного характеру, умисного насильства стосовно осіб, які володіють державною владою, а також розповсюдження наркотичних засобів та порушення карантину.

Раніше повідомлялося, що у комуні Льєрон влаштували вечірку за участю двох тисяч осіб. При спробі розгону сталися сутички з поліцейськими. Правоохоронцям довелося відступити і контролювати підступи до місця проведення заходу в очікуванні підкріплення.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран не виключив введення третього локдауна в країні в разі погіршення ситуації з коронавірусом. Зараз навантаження на систему охорони здоров'я Франції залишається високою.