У Франції зіткнулись два трамваї

В результаті зіткнення постраждали 12 людей

Во французском городе Исси-ле-Мулино столкнулись два трамвая, после чего один из них сошел с рельсов. В результате столкновения пострадали 12 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BFMTV

Отмечается, что один из трамваев стоял на остановке, когда в него врезался другой трамвай. Движение трамвайной линии из-за аварии остановили. Среди 12 пострадавших, один человек находится в критическом состоянии.

РБК-Украина писало, что 21 ноября в Шевченковском районе трамвай протаранил маршрутку, пострадали пять человек. Запорожский трамвай №14 на полном ходу врезался в маршрутное такси № 23 на перекрестке ул. Героев 55 бригады и ул. 8 Марта, причем основной удар пришелся на кабину маршрутки со стороны водителя.

Напомним, в Одессе 14 августа столкнулись трамвай и грузовик, в результате чего пострадали 8 человек. Вследствие ДТП водитель и семеро пассажиров трамвая получили телесные повреждения.

Добавим, что 16 марта в немецком Кельне столкнулись два трамвая, в результате чего пострадали 43 человека.