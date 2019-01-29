У Франції в результаті сходу лавини загинув лижник

Ще один лижник пропав без вісти

В результате схода лавины во французской коммуне Сен-Кристоф-ан-Уазан в регионе Рона погиб 1 человек и еще 1 пропал без вести. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

Второго лыжника ищут спасательные службы.

По предварительным данным, лыжники сошли с трассы и попали под лавину.

Напомним, в Карпатах поисковая группа спасателей добралась до места схода снежной лавины и отыскала тело погибшего туриста из Киева.

Также РБК-Украина писало, что в Швейцарии в результате схода двух лавин погибли по меньшей мере 2 человека.

Кроме того, в результате схода лавины в районе Кашмир (Индия) погибли 5 человек, еще 5 считаются пропавшими без вести.